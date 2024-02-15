Промпроизводство в США в январе неожиданно снизилось на 0,1%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года объем промышленного производства в США уменьшился на 0,1% к декабрю, сообщила Федеральная резервная система.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics.

В декабре, по пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

При этом электроэнергетическая отрасль продемонстрировала подъем на 6%.

Использование производственных мощностей уменьшилось до 78,5% по сравнению с 78,7% в декабре.

Общий объем промпроизводства в США в январе не изменился относительно того же месяца прошлого года. В декабре, по уточненным данным, показатель вырос на 1,2% в годовом выражении, а не на 1%.