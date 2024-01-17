"Манчестер Юнайтед" ухудшил финансовый прогноз после вылета из Лиги чемпионов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ухудшил прогнозы для скорректированной EBITDA и выручки на текущий финансовый год после того, как команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов и лишилась возможности сыграть дополнительные матчи и получить отчисления за их трансляцию.

Как говорится в пресс-релизе клуба, скорректированная EBITDA в фингоду, который завершается в июне, составит 125-150 млн фунтов стерлингов ($158,1-189,7 млн), а не 140-165 млн фунтов, как ожидалось ранее.

Прогноз выручки понижен до 635-665 млн фунтов с 650-680 млн фунтов.

В Лиге чемпионов манкунианцы заняли последнее место в группе и не прошли в плей-офф. Команда трижды в своей истории выигрывала этот турнир.

Акции компании Manchester United (владеет клубом, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже) дешевеют на 1,9% на торгах в среду. За последние три месяца капитализация выросла на 18,5%, до $3,46 млрд.