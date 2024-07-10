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Manchester United увеличил квартальный чистый убыток в 13 раз

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", увеличил чистый убыток в третьем квартале 2024 финансового года (январь-март) почти в 13 раз и сократил выручку почти на 20%.

Чистый убыток компании в отчетный период составил 71,4 млн фунтов ($91,4 млн) против 5,6 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная EBITDA рухнула на 65,5% - до 13,7 млн фунтов с 39,7 млн фунтов.

Выручка снизилась до 136,7 млн фунтов против 170 млн фунтов годом ранее. Это обусловлено меньшим количеством матчей, в том числе на домашней арене.

Доход "МЮ" от продажи прав на показ матчей упал на 26% (до 37,5 млн фунтов), от продажи билетов - на 40,7% (до 29,6 млн фунтов). Выручка от коммерческой деятельности повысилась на 0,3% (до 69,6 млн фунтов).

Операционные расходы компании выросли на 15,3% - до 203,7 млн фунтов.

По итогам 2024 фингода Manchester United планирует получить рекордную выручку в размере 660 млн фунтов, что соответствует прежнему прогнозному диапазону в 635-665 млн фунтов. Скорректированная EBITDA ожидается около 140 млн фунтов (ранее прогнозировалось 125-150 млн фунтов).

С начала 2024 года капитализация Manchester United упала почти на 22%.

Манчестер Юнайтед Manchester United Великобритания
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