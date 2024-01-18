Нефть Brent подорожала до $78,1 за баррель

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост - на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 МСК составляли $78,1 за баррель, что на $0,22 (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,41 (на 0,5%) - до $77,88 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,4 (на 0,55%) - до $72,96 за баррель. По итогам торгов днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $0,16 (на 0,2%) и достигла $72,56 за баррель.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

"Силы Центрального командования США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам, которые были заряжены для запуска в районах, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США в социальных сетях. Отмечается, что данные ракетные установки "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть запущены в любое время".

США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".