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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Brent подорожала до $78,3 за баррель

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:13 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,44%), до $78,31 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,56 (0,77%), до $73,12 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, тогда как WTI подорожала на 0,2%.

США минувшей ночью вновь атаковали объекты в Йемене. Тем временем Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана после ракетного обстрела приграничных районов иранскими военными днем ранее.

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Тем временем спрос на нефть в мире в 2023 году вырос относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Месяцем ранее агентство оценивало данный показатель на уровне 2,274 млн б/с.

МЭА ожидает, что в 2024 году спрос на нефть увеличится на 1,24 млн б/с, до 102,96 млн б/с. Данная оценка была повышена на 180 тысяч б/с относительно прогноза, сделанного в декабре.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 12 января резервы нефти в Штатах повысились на 483 тысячи баррелей при ожидавшемся снижении на 2,4 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы позднее в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти примерно на 300 тысяч баррелей.

API Brent WTI Иран Йемен МЭА США
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