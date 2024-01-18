США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США нанесли новые удары по нескольким объектам хуситов в Йемене, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменские СМИ передает, что удары были нанесены по военной полиции в районе Дамар аль-Карн к югу от столицы Йемена Саны. Также сообщается о двух воздушных налетах на портовый город Ходейда, авиаударах по городу Саада и городу Аль-Хавбан.

Официальные лица хуситов возложили ответственность за воздушные атаки на США и Великобританию.

Согласно заявлению Центрального командования США, в среду хуситы нанесли удар по коммерческому судну, принадлежащему США, в Аденском заливе. Сообщалось о некоторых повреждениях, но пострадавших нет.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. После ударов хуситы пригрозили расширить круг целей своих атак в Красном море.