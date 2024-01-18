Банки и ЦБ нашли возможное технологическое решение для создания единого QR-кода

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банки и ЦБ РФ нашли возможное технологические решение для создания единого платежного QR-кода, до конца первого квартала 2024 года будет создан план по внедрению этого решения, сообщил "Интерфаксу" зампред ВТБ Георгий Горшков.

Впервые идею создания единого QR-кода была Горшков высказал на "Финополисе" в ноябре 2023 года. Ряд крупнейших банков тогда поддержал эту инициативу, так как, по их мнению, единый код помог бы упростить клиентский путь и сделать рынок более конкурентным. ЦБ также одобрил идею и планировал в течение трех месяцев вместе с банками найти способ реализации этого унифицированного решения.

"Целый ряд банков вместе с регулятором ведет сейчас активные дискуссии (о создании единого QR-кода - ИФ). Мне кажется, что найдено удобное технологическое решение, которое можно внедрять. Я уверен, что внутри первого квартала 2024 года уже наметится трек по внедрению этой технологии", - сказал Горшков.

"К сожалению, как минимум одна из распространенных технологий QR-платежей не открыта для других пользователей (банков - ИФ), что создает неудобство для клиентов. Вот это неудобство и конкурентный недостаток нужно устранить. В этом смысле инфраструктура должна быть равнодоступна для всех игроков рынка и, что важно, беспроблемна для клиентов", - сказал зампред ВТБ, не уточнив, о какой именно технологии идет речь.

Сейчас среди популярных QR - код Системы быстрых платежей (СБП), однако банки не начисляют по нему кэшбэк, у СБП есть своя платформа лояльности. Также популярен QR-код Сбербанка (SberPay QR), за оплату по которому кэшбэк начисляется как при оплате картой. Сейчас среди банков-партнеров SberPay QR - Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк и МТС банк, говорится на сайте Сбера. Также глава банка Герман Греф в ноябре сообщал, что к SberPay QR уже подключился один иностранный игрок.

Клиенты банков в конце прошлого года стали жаловаться в ЦБ на случаи подмены QR-кодов, сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах "Финополиса". Это случаи, когда клиент хочет, например, оплатить кодом по СБП, а вместо этого ему предлагают QR-код банка. Создание единого QR-кода помогло бы решить эту проблему. "Когда нет названия банка, просто есть QR. Человек сам в свое время привязал, что всегда оплата по QR у него идет с этого счета. Дальше у него уже нет сложности в выборе, он четко понимает, что он всегда будет платить по этому QR со своего счета", - поясняла Скоробогатова.