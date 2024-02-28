Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк не поддерживает инициативу создания унифицированного QR-кода, предложил ЦБ РФ альтернативное решение на базе собственной технологии.

У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты клиент должен отсканировать QR-код, который откроет платежную страницу в браузере. Некоторые терминалы дают возможность выбрать, как платить: по SberPay или через Систему быстрых платежей (СБП). При выборе SberPay клиент продолжит оплату в приложении Сбербанка. При выборе СБП клиент сможет решить, в приложении какого банка завершить оплату.

"Мы сейчас обсуждаем с Центральным банком (создание унифицированного QR-кода - ИФ), это одна из ключевых тем на самом деле. У нас очень инновационный сектор, и различными такими регулятивными инициативами - давайте все загоним на СБП - убивается стимул к инновациям. На мой взгляд, самое негативное решение, которое регулятор может принять, опять создать какую-то одну контору", - заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Мы предложили решение, когда мы создаем omni-QR (omnidirectional, считываемый под любым углом - ИФ), точнее, он у нас есть (...) Мы можем предоставить банкам возможность, все это будет в одном omni-QR, который маршрутизирует в зависимости от того, что под капотом. Либо это через нашу систему непосредственно на наши банки-партнеры, либо через систему СБП, опять-таки, которые подключатся через СБП. Клиентский опыт при этом будет абсолютно одинаковый, и у банка будет возможность выбирать", - добавил он.

По его словам, такое решение создаст конкурентную среду между Сбербанком и СБП за счет того, что банк будет стремиться сохранить своих партнеров.

Сейчас среди партнеров сервиса (через их мобильные приложения тоже можно платить по SberPay QR): Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк, МТС-банк, "Уралсиб", Фора-банк, СДМ-банк, говорится на сайте Сбера. Также Греф в ноябре прошлого года сообщал, что к SberPay QR уже подключился один иностранный игрок.

"Если хотеть, чтобы у нас сектор продолжал так ускоренно и инновационно развиваться, нужно стимулировать участников рынка вкладывать в это деньги. А не поступать так, что как только первый вложил в это огромное количество усилий, проинвестировал огромные деньги и так далее, и у него эту технологию и эту возможность отобрать, зарегулировать так, чтобы ему это было невыгодно, и запуститься через какую-то общую контору. На мой взгляд, это огромная ошибка. Надеюсь, что эта ошибка сделана не будет", - добавил он.

Впервые идея создания унифицированного QR-кода была озвучена зампредом ВТБ Георгием Горшковым на "Финополисе" в ноябре 2023 года. Ряд крупнейших банков тогда поддержал эту инициативу, так как, по их мнению, единый код помог бы упростить клиентский путь и сделать рынок более конкурентным. ЦБ тогда идею тоже одобрил и планировал обсудить с банками пути технологической реализации этого решения.

Горшков в январе сообщал, что банки и регулятор нашли возможное решение для создания единого платежного QR-кода и план по внедрению этого решения может быть создан до конца первого квартала 2024 года. При этом директор департамента платежной системы ЦБ Алла Бакина в середине февраля заявляла, что о каком-то конкретном решении говорить пока преждевременно. "Мы с банками сейчас обсуждаем концепцию унифицированного QR-кода и технологические варианты решения. Диалог пока не закончен, поэтому говорить о внутренних особенностях, по какому пути мы движемся, пока преждевременно (...) Это вопрос конца февраля - начала марта", - говорила Бакина журналистам на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Мы, конечно, хотим идти по пути, чтобы минимально затронуть участников рынка. И что действительно важно, что переход не будет означать отмену или запрет действующих инструментов. В чем универсальность QR-кода? В том, чтобы сохранить банковские бизнес-модели, программы лояльности, и не разрушить те рельсы, которые уже существуют", - говорила глава департамента ЦБ.

Клиенты банков в конце прошлого года стали жаловаться в ЦБ на случаи подмены QR-кодов, сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах "Финополиса". Когда клиент хочет, например, оплатить кодом по СБП, а вместо этого ему предлагают QR-код банка. Создание единого QR-кода помогло бы решить эту проблему. "Когда нет названия банка, просто есть QR. Человек сам в свое время привязал, что всегда оплата по QR у него идет с этого счета. Дальше у него уже нет сложности в выборе, он четко понимает, что он всегда будет платить по этому QR со своего счета", - поясняла Скоробогатова.