Владелец брендов Cartier и dunhill увеличил квартальную выручку на 4%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в третьем квартале 2024 финансового года увеличил выручку на 4%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

В октябре-декабре 2023 года выручка компании составила 5,593 млрд евро против 5,403 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 8%. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали выручку на уровне 5,49 млрд евро.

Для сравнения: рост выручки в первом финполугодии составил 6%, в органическом выражении - 12%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи в третьем финквартале выросли на 8% (на 13% без учета колебания валютных курсов) и достигли 2,049 млрд евро, в Северной и Южной Америке - на 3% (на 8%), до 1,355 млрд евро, в регионе Ближний Восток и Африка - на 5% (на 10%), до 449 млн евро, в Японии - на 8% (на 18%), до 514 млн евро. В Европе показатель снизился на 4% (на 3%) и составил 1,226 млрд евро.

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 6% и составила 3,952 млрд евро, сегмента Specialist Watchmakers - сократилась на 1%, до 939 млн евро.

Розничные продажи компании увеличились на 6%, оптовые - почти не изменились, онлайн-продажи уменьшились на 9%.

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, dunhill и Chloe.