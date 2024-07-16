Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA сократил выручку на 1% в первом квартале 2025 финансового года на фоне макроэкономической и геополитической неопределенности, а также за счет высокой сравнительной базы.

Выручка компании за три месяца, завершившихся 30 июня, составила 5,27 млрд евро против 5,32 млрд евро годом ранее. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 1%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 5,28 млрд евро.

Продажи Richemont выросли во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, где показатель снизился на 19% (на 18% без учета валютных колебаний), до 1,81 млрд евро. В Европе продажи увеличились на 4% (на 5%) и достигли 1,17 млрд евро, в Северной и Южной Америке - на 11% (на 10%), до 1,22 млрд евро, в регионе Ближний Восток и Африка - на 9% (на 8%), до 470 млн евро. В Японии доходы взлетели на 42%, до 603 млн евро, а без учета падения курса иены рост составил 59%.

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 2% и составила 3,66 млрд евро, сегмента Specialist Watchmakers - сократилась на 14%, до 911 млн евро.

Розничные продажи компании не изменились и составили 3,63 млрд евро. Онлайн-продажи увеличились на 6%, до 315 млн евро.

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, dunhill и Chloe.

С начала 2024 года капитализация Richemont выросла на 18,4%, до 80,22 млрд швейцарских франков ($89,6 млрд).