Lydian безвозмездно передала Армении 12,5% в золоторудном проекте Амулсар

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство Армении приняло постановление о принятии в собственность безвозмездно 12,5% акций компании Lydian Armenia, эксплуатирующей Амулсарское золоторудное месторождение.

"Принимается решение о принятии в дар 12,5% акций Lydian Armenia. Надеемся, что Амулсарский рудник станет площадкой внедрения новых стандартов в горнодобывающей сфере", - заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Амулсарское месторождение расположено на юго-востоке страны, в 13 км от города-курорта Джермук на горе Амулсар. Разработка Амулсарского месторождения с 2018 года была остановлена из-за протестов экоактивистов.

В феврале 2023 года правительство Армении, компания Lydian Armenia и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о взаимопонимании о возобновлении эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения, второго по величине в стране после Сотского (известно также как Зодское).

"Подписанием меморандума стороны заявляют о намерении привлечь $150 млн, еще $100 млн будет привлечено вне этого документа", - заявлял министр экономики Армении Ваан Керобян. По его словам, ЕАБР выделит $100 млн кредитных средств, еще $50 млн будет обеспечено местным банком. Министр отмечал, что правительство Армении получит 12,5% акций Lydian Armenia, будет обеспечивать управление возможными рисками.

Lydian Armenia - 100%-ная "дочка" Lydian Canada Ventures, которая в свою очередь принадлежит американской инвесткомпании Orion Mine Finance и канадской роялти-компании Osisko Gold Royalties. На сайте Osisko говорится, что запасы Амулсара оцениваются в 2,6 млн унций золота и 12,7 млн унций серебра. Общая ресурсная база - 4,8 млн унций золота и 25,1 млн унций серебра.

Lydian - единственный акционер армянского ЗАО "Геотим", получившего поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году.