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В Ереване экоактивисты перекрыли проспект Баграмяна

Они протестуют против решения властей продолжить эксплуатацию золотого рудника к югу от Севана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В центре Еревана активисты "Армянского экологического фронта" перекрыли проезжую часть проспекта Баграмяна, протестуя против решения чиновников продолжить эксплуатацию Амулсарского золоторудного месторождения. Они перекрыли проспект после того, как полицейские не пустили их в парламент, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в понедельник активисты провели встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. После беседы активист Ани Хачатрян заявила, что премьер им сказал, что месторождение продолжат использовать. Поэтому протесты против его эксплуатации и за право жить в хороших экологических условиях продолжатся, пообещала она. Ее цитирует агентство "Новости Армении".

Пашинян после встрече с активистами от комментариев отказался.

На совещании в резиденции президента Армении прошло совещание, его участники изучили все позиции, и в итоге решили, что рациональным будет возобновить эксплуатацию Амулсара и новых экспертиз проводиться не будет, объявил пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян. Его слова передает агентство "Новости-Армения".

Против продолжения добычи выступают экологи и жители курортного города Джермук, который находится в 13 километрах от рудника. Они опасаются, что из-за работ на месторождении может произойти загрязнение подземных вод под городом и озера Севан, и в конечном счете может произойти масштабная экологическая катастрофа. Мэр Джермука Вардан Оганесян, с одной стороны, заявил, что он на стороне населения и согласен, что курортный город не должен подвергаться риску, с другой стороны, он согласился с позицией Пашиняна.

15 августа глава Следственного комитета Армении Айк Григорян представил итоговое заключение международной экспертной группы, согласно которому экологических угроз нет, а вероятные возможно контролировать при принятии необходимых мер. Экспертизу провела компания Earth link & Advanced Resources Development (ELARD) для уголовного дела, который СК возбудил в середине июля в связи с преднамеренным сокрытием чиновниками Министерства охраны природы информации о загрязнении окружающей среды.

Амулсарское месторождение является вторым по величине месторождением золота в Армении. Его осваивает британская компания Lydian International через стопроцентную "дочку" - армянскую геолого-разведочную компанию Lydian Armenia. Lydian Inernational инвестировала в проект $400 млн.

Никол Пашинян Армения Амулсар Джермук Ереван

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