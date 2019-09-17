Глава полиции Армении уйдет в отставку после конфликта с премьером

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начальник полиции Армении генерал-майор Валерий Осипян подал премьеру республики Николу Пашиняну заявление об отставке, сообщают местные СМИ.

"Сегодня на заседании Совета безопасности был обсужден ряд внутриполитических вопросов, в том числе, отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Был разговор также о необходимости разблокирования полицией закрытых экологами и активистами дорог, ведущих к Амулсарскому золотоносному месторождению", - отмечается в публикациях.

По данным СМИ, Осипян усомнился, что операция по разблокированию дорог пройдет гладко, и обрисовал опасности применения силы против активистов.

"Премьер заявил, что, если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян, чья кандидатура также рассматривается на пост директора Службы нацбезопасности. Разговор в накаленной обстановке привел к тому, что Осипян представил заявление об отставке. Соответствующий указ будет обнародован завтра", - отмечают СМИ.

В понедельник директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил о своей отставке. После этого он выступил с заявлением, отметив, что свое решение "в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий" считает самым обоснованным вариантом служения Армении. Он заявил, что его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных решений.

Ранее Пашинян попросил экологов и активистов, протестующих против эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, разблокировать ведущие к нему дороги. Он отметил, что никаких правовых оснований для запрета на эксплуатацию Амулсарского месторождения у правительства нет.

Амулсарское месторождение является вторым по величине месторождением золота в Армении, оно расположено на юго-востоке страны в 13 км от курортного города Джермук.

Освоением месторождения занимается британская компания Lydian Inernational. Компания основана в Великобритании в 2005 году и является единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", которое получило поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году. Основными акционерами Lydian являются IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Newmont Mining Corporation.

Lydian Inernational инвестировал в проект $400 млн.