ВТБ ожидает роста авторынка в России в 2024 году до 1,4-1,5 млн штук

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2024 году могут восстановиться до уровня 1,4-1,5 млн штук, прогнозируют эксперты ВТБ и "Открытие Авто".

По итогам 2023 года в России было реализовано 1,13 млн легковых машин и LCV (+58%). Декабрь стал самым успешным месяцем с точки зрения продаж - за прошлый месяц было продано 128,9 тысячи автомобилей.

"Как мы и прогнозировали, общий объем продаж в 2023 году не превысил 1,14 млн автомобилей. В январе-феврале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре. Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60-65 тысяч сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов "китайцами", этот период может быть выгоден для покупки новой машины", - отмечает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

По ее словам, деньги, "замороженные в металле", для дилеров становятся все дороже, и продавцы автомобилей будут идти на уступки. При этом значительный объем завезенных из Китая в Россию машин к началу этого года оказался не распроданным.

"При сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы. Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов", - добавляет вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж автомобилей Владимир Высоцкий.

Эксперты группы ВТБ отмечают, что в совокупности китайские марки планируют реализовать на российском авторынке в 2024 году порядка 1,25 млн автомобилей. "АвтоВАЗ" хотел бы продать 500 тысяч машин. Также продажи будут продолжать группы ГАЗ и "Соллерс", автозавод "Москвич". Кроме того, продолжит действие параллельный импорт.

"При реализации всех этих планов российский авторынок мог бы приблизиться к 2 млн штук. Однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит ему подняться выше 1,4-1,5 миллиона сделок", - говорится в сообщении ВТБ.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ранее прогнозировала более скромный рост российского авторынка - на 15%, до 1,3 млн единиц, включая параллельный импорт. В АЕБ называли такой прогноз "умеренно оптимистичным".

"Если произойдут какие-нибудь положительные еще моменты, рынок может быть и выше. Потому что изначально, где-то в третьем квартале 2023 года, мы видели рынок в сторону 1,4-1,5 млн автомобилей, сейчас мы пересмотрели оценку в сторону понижения - но где-то 1,3 млн точно будет", - говорил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на годовой конференции о результатах авторынка.