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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

АЕБ ждет роста рынка легковых машин и LCV в России в 2024 году на 15%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2024 году может вырасти примерно на 15%, до 1,3 млн единиц с учетом альтернативных каналов поставок, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Я считаю этот прогноз умеренно оптимистичным", - сказал глава комитата Алексей Калицев, объявив данный прогноз на годовой пресс-конференции АЕБ.

По его словам, "если произойдут какие-нибудь положительные еще моменты, рынок может быть и выше".

"Изначально, где-то в третьем квартале (2023 года - ИФ) мы видели движение рынка в сторону 1,4-1,5 млн автомобилей. Сейчас мы пересмотрели в сторону понижения - но где-то 1,3 млн точно будет", - сказал Калицев.

По подсчетам АЕБ на основании регистраций транспортных средств, продажи легковых автомобилей и LCV в России в 2023 году выросли в 2,6 раза, до 1 127 856 штук.

АЕБ Алексей Калицев
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