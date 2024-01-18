"АвтоВАЗ" не исключил снижения производственного плана на фоне стагнации рынка

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Производственный план "АвтоВАЗа", сверстанный в объеме 500 тысяч автомобилей Lada на 2024 год, может претерпеть изменения на фоне стагнации авторынка под давлением высокой ставки, допускает глава компании Максим Соколов. Он сказал об этом журналистам на выставке "Россия" на ВДНХ.

"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть определенная стагнация. В общем-то, рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд. Поэтому мы понимаем, что первое полугодие будет непростым. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы. Потому что - зачем производить продукцию, когда она не продается? Это сегодня слишком дорого с учётом процентов по кредиту", - сказал Соколов.

Глава "АвтоВАЗа" подчеркнул, что компания не пересматривала заявленные недавно планы выпуска 500 тысяч Lada в 2024 году. "Но продажи идут непросто, особенно дорогостоящих моделей. Что касается бюджетных моделей - там все более-менее стабильно", - отметил Соколов.

Реализация Lada в январе, отметил он, "пока идет с небольшим "плюсом", несмотря на то что первый месяц года обычно не отличается большими рыночными объемами. "За последний десяток лет всегда вне зависимости от ситуации продажи "АвтоВАЗа" в январе всегда были в пределах 20 тысяч автомобилей плюс-минус. И в этом месяце мы запланировали 21 тысячу, что коррелирует со среднестатистическим объемом. Пока идем чуть выше прогноза - на сегодня, по-моему, на четыре сотни автомобилей. Но рынок очень волатильный, реагирует при высокой ключевой ставке и, стало быть, высокой цене кредита на любые макроэкономические новости. Плюс еще, как правило, в этом месяце не раскачиваются госзакупки", - сказал Соколов.

Продажи Lada в России в 2023 году выросли в 1,9 раза (на 86,9%), до 352 572 штук. В течение прошлого года "АвтоВАЗу" пришлось снижать план производства. Изначально компания хотела выпустить за год чуть более 400 тысяч автомобилей, но после сентябрьского подпадания под американские санкции реализация этих намерений была затруднена. В результате фактический объем производства составил около 375 тысяч машин.