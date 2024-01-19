Американский банк Truist уволил тысячу сотрудников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Truist Financial, входящий в десятку крупнейших банков США, в четвертом квартале получил чистый убыток и сократил выручку, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Также банк сообщил о сокращении штата примерно на 1 тысячу, до 50,9 тысячи сотрудников.

В октябре-декабре чистый убыток бынка составил $5,17 млрд, или $3,85 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,07 млрд, или $0,8 на акцию, полученной за аналогичный период годом ранее.

Убыток банка, образованного в 2020 году в результате слияния SunTrust Robinson Humphrey и BB&T Capital Markets, вызван единовременным списанием гудвилла в размере $6,1 млрд из-за "продолжающегося негативного влияния высоких процентных ставок и снижения стоимости акций в банковском секторе".

Скорректированная прибыль составила 81 цент на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 68 центов на бумагу.

Выручка Truist снизилась до $5,76 млрд с $6,26 млрд годом ранее, но также оказалась лучше консенсус-прогноза в $5,7 млрд.

За последние три месяца капитализация Truist выросла на 32,5%, до $47,7 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 11,8%.