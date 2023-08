Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США.

В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, Moody's снизило рейтинги или присвоило "негативный" прогноз рейтингам нескольких мелких и средних банков, в том числе Commerce Bancshares, BOK Financial Corp., Ally Financial Inc. и Capital One Financial.

Банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и других банков в марте этого года "продолжает бороться с процентными ставками и рисками", которые могут иметь негативные последствиями для ликвидности и капитала, отмечается в сообщении агентства.

По мнению аналитиков Moody's, "результаты многих банков за второй квартал показали растущее давление на рентабельность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", поскольку "на горизонте маячит умеренная рецессия и качество активов, похоже, снизится", особенно в портфеле коммерческой недвижимости некоторых банков. Риски растут, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.