Биржевые цены на бензин в РФ за неделю выросли на 8-9%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 за неделю выросли на 7,8% и 9% соответственно, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, 92-й бензин подорожал с 41 562 руб./т 12 января до 45 315 руб./т 19 января, 95-й - с 44 881 руб./т 12 января до 48 371 руб./т 19 января.

Подъем биржевых цен продолжается с середины прошлой недели, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ). Компания подтвердила это лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не работает.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов отмечает, что объем реализации 92-го бензина на уходящей неделе увеличился на 11,8%, до 33,2 тыс. тонн, 95-го - на 8,1%, до 20 тыс. тонн.

"На динамику биржевых цен на нефтепродукты влияет наличие платежеспособного спроса, интересный для покупателя уровень биржевых цен", - сообщил "Интерфаксу" Карпов.

В Минэнерго РФ заявили, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением, а запасы бензина находятся на максимальном историческом уровне в 1,9-2 млн тонн.

"Минэнерго придерживается рыночных принципов ценообразования и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Предпосылок для роста цен в рознице выше инфляции нет, при этом оптовые цены более волатильны", - сообщили в ведомстве.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), ссылаясь на данные Росстата, также подчеркнули, что в розничном сегменте цены за последний период не изменились.

"В ближайшее время могут быть утверждены механизмы реализации нефтепродуктов на срочном рынке. Это позволит компаниям и потребителям обеспечить стабильный сбыт и закупку необходимого объема топлива с поставкой на определенный месяц: стороны заключают контракт, по которому в определенный срок одна из них должна приобрести товар, а вторая - продать", - сообщили в ФАС.

По мнению главного аналитика по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрея Дьяченко, снижение производства топлива на НОРСИ стало одним из драйверов наблюдаемого роста цен на бензин, однако это не единственный фактор.

"Почва для роста была подготовлена тем большим снижением, которое наблюдалось на протяжении прошлого месяца. Цены на бензин достигли очень низкого уровня, на котором возникает вопрос об экономической целесообразности нефтепереработки. Часть игроков, видя снижение котировок, откладывали покупки, а когда случился рост, они стали более активно участвовать в торгах", - сказал Дьяченко.

Он отметил, что поломка на таком крупном НПЗ, как НОРСИ, прежде всего, усиливает конкуренцию между участниками рынка за необходимые объемы топлива на других предприятиях. Наиболее чувствительно ситуация ощущается по 95-му бензину.

"В такой ситуации формируется модель поведения участников, которую я называю инфлирование заявки. То есть один участник, желающий купить 10 вагонов топлива, выставляет заявку как сам, так и через посредников - брокерские компании. В итоге на формальный спрос в 10 вагонов формируются заявки существенно выше этого реального спроса. Это создает ажиотаж, при этом объективно, "на цифрах", ситуация не выглядит критично", - добавил эксперт.

В пятницу, 19 января, вице-премьер РФ Александр Новак проводил совещание с руководителями нефтяных компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов. По информации источников "Интерфакса", речь на нем должна была пойти о ценах на разные виды нефтепродуктов, а также подготовке к посевной.