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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Новак поручил нефтяным компаниям контролировать цены на АЗС

НК заявили о планах нарастить производство бензина и дизтоплива в 2024 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает пресс-служба правительства России; в ходе совещания Новак, в частности, поручил нефтяникам контролировать цены на АЗС.

Участники обсудили итоги прошлого года в области производства, потребления нефтепродуктов и ценообразования на них.

По данным Минэнерго, по итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022 года. Была отмечена стабилизация цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса.

Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС, говорится в сообщении.

Александр Новак РЖД ФАС Минэнерго РФ
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