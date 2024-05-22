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Перепродажи домов в США в апреле снизились на 1,9%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле 2024 года продажи на вторичном рынке жилья снизились на 1,9% к марту и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

По пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста продаж жилья до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня.

Перепродажи жилья в США в апреле были также на 1,9% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома увеличилась на 5,7% по сравнению с апрелем прошлого года, составив $407,6 тысячи, что является рекордным максимумом для этого месяца. Рост медианной цены отмечен по итогам десятого месяца подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец апреля составляло 1,21 млн. Это на 16,3% больше, чем годом ранее, и на 9% выше мартовского значения.

При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,5 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,2 месяца в марте. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 26 дней против 33 дней в марте и 22 дней в апреле 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США NAR
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