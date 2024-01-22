Рынок акций РФ подрос во главе с бумагами "Северстали", упали расписки Qiwi

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник умеренно подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (Brent поднялась к $78,6 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами "Северстали" и "НЛМК". Во "втором эшелоне" обвалились расписки Qiwi на корпоративных новостях.

К 13:35 индекс МосБиржи составил 3172,57 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1136,74 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 87,91 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+3,1%), "НЛМК" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "РусГидро" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Магнита" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций РФ ожидается боковик. Основными причинами для ограничения роста рынка выступают история с редомицидяцией (инвесторы, купившие ранее бумаги вне РФ, получают доступ к ним и могут начать активные продажи), а также укрепление рубля, считает он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. На прошлой неделе выходили преимущественно позитивные новости, которые позволили рынку США закрыться в "зеленой" зоне. Так, например, продление временного бюджета до марта текущего года для предотвращения "шатдауна" правительства подогрело энтузиазм инвесторов.

Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого подъема в понедельник на фоне роста геополитической напряженности в районе Красного моря, несмотря на укрепление рубля. Рынок также поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи на прошлой неделе "отжался" от поддержки 3156 пунктов и теперь предпринимает отскок с ближайшей целью 3200 пунктов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжит торговаться в широкой боковой формации с нижней поддержкой 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. Однако с начала года сформировался более узкий боковик в диапазоне 3150-3200 пунктов, который может закончиться ростом при условии более высоких цен на нефть.

В то же время закрепление индекса ниже отметки 3150 пунктов повышает шансы на дальнейшее снижение. В США продолжается сезон отчетности, в четверг на этой неделе пройдет заседание ЕЦБ по ставке - консенсус не ждет изменений. При этом ключевым событием месяца станет заседание ФРС, которое пройдет в конце января.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций пока стагнирует, а рубль смотрит в сторону новых пиков.

В Азии в понедельник снизились индексы в КНР, следуя "медвежьей" тенденции последних месяцев в условиях отсутствия позитивных драйверов. Народный банк КНР в понедельник сохранил ставку для первоклассных заемщиков Китая на уровне 3,45%, как и ожидалось, указывая на ограниченность действий регулятора, несмотря на охлаждение экономического роста в стране.

В конце прошлой недели ЕС объявил о подготовке 13-го пакета санкций против РФ, одобрение которого планируется к концу февраля. На российском рынке акций в ближайшие недели будут обращать основное внимание на сезон итоговых отчетностей за 2023 год, который пройдет с конца января до начала марта, полагает Кожухова.

В США в пятницу индексы выросли на 1,1-1,7% во главе с Nasdaq, причем обновил рекорд индекс S&P 500 (+1,2%, до 4839,81 пункта) на позитивных экономических и корпоративных новостях. За неделю Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq - на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, опубликованном в пятницу. Это максимальный уровень с июля 2021 года. Средний прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем всего до 70 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе опустились до 2,9% (минимум за три года) по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), также нет единой динамики в Европе (индекс DAX вырос на 0,4%, CAC40 и FTSE просели на 0,1-0,2%) и растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,6%).

После окончания торгов в пятницу стало известно, что индекс доверия бизнеса в Гонконге в первом квартале опустился до 1 пункта по сравнению с 8 пунктами в предыдущие три месяца. Это минимальный уровень за два года. Доля респондентов, которые прогнозируют улучшение условий для бизнеса, уменьшилась до 13% с 17%, ожидающих ухудшения - выросла до 12% с 9%.

Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены отыграли утреннее снижение, вызванное новостями о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:35 по московскому времени составила $78,63 за баррель (+0,1% и -0,7% в пятницу), февральская цена WTI - $73,52 за баррель (+0,1% и -0,9% в пятницу).

Срок обращения февральских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+13%), "ТГК-14" (+6,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+6,1%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6%), ПАО "Европейская электротехника" (+4,9%), "ВК" (+4,2%), "Ижстали" (+3,9%).

Подешевели расписки Qiwi (-14,3%, до 524,5 рубля) и "СПБ биржи" (-2,3%).

Компания Qiwi после завершения сделки по продаже российских активов планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, говорится в сообщении группы. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на Московской бирже не превысит 581 руб. за одну акцию (средняя цена за последние 12 месяцев). Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

Обратный выкуп акций подлежит утверждению внеочередным собранием акционеров. Более подробная информация об обратном выкупе будет раскрыта отдельно в уведомлении о созыве собрания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 24,95 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 2,49 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 2,311 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).