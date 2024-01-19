Bloomberg сообщил, что в ЕС начали обсуждать новые санкции против РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе начались обсуждения пакета новых ограничительных мер в отношении России с целью его одобрения до 24 февраля - годовщины начала спецоперации РФ на Украине, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь может пойти о дополнительных ограничениях в торговле, мер по борьбе против обхода введенных ранее санкций. Также в санкционные списки планируют внести дополнительных физических и юридических лиц.

Отмечается, что возможные новые меры постпреды ЕС обсуждали на встрече в среду, 17 января.

Вместе с тем в ЕС продолжаются переговоры по планам создания нового фонда для поддержки украинской армии, отмечает Bloomberg.