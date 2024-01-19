Qiwi после продажи российских активов проведет buyback до 10% акций с NASDAQ и Мосбиржи

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Qiwi plc после завершения сделки по продаже российских активов планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, говорится в сообщении группы.

Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на Московской бирже не превысит 581 руб. за одну акцию (средняя цена за последние 12 месяцев). Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

Обратный выкуп акций подлежит утверждению внеочередным собранием акционеров. Более подробная информация об обратном выкупе будет раскрыта отдельно в уведомлении о созыве собрания.

Выкупленные в рамках buyback акции станут казначейскими, в дальнейшем могут быть использованы для сделок группы по слияниям и поглощениям, отмечается в сообщении.

Qiwi в рамках реструктуризации бизнеса планирует продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составляет 23,75 млрд рублей.

Денежные средства, полученные от сделки, группа собирается направить на развитие международного бизнеса и buyback акций.

Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса, что, как предполагается, позволит группе сохранить листинг на NASDAQ и Мосбирже.

Российский бизнес будет консолидирован под АО "Киви". В этот контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).