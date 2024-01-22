Moody's придерживается негативного прогноза для суверенных рейтингов в АТР

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service придерживается "негативного" прогноза для суверенных кредитных рейтингов стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за слабого роста ВВП Китая, а также геополитических рисков.

Как говорится в пресс-релизе агентства, замедление темпов роста китайской экономики существенно влияет на страны региона за счет высокой степени интегрированности в глобальные цепочки поставок.

ВВП Китая увеличился на 5,2% в четвертом квартале 2023 года вместо ожидавшегося роста на 5,3%. По оценкам Moody's, экономика страны вырастет на 4% в 2024 году, аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидают подъема на 4,6%.

Кроме того, негативным фактором для АТР является нехватка ликвидности и жесткая денежно-кредитная политика ведущих центробанков мира. В частности, эксперты Moody's полагают, что Федрезерв начнет снижать ставки только в середине 2024 года, тогда как рынок ждет первого снижения уже весной.

Высокие ставки затрудняют привлечение средств на мировых долговых рынках для азиатских стран, говорится в отчете рейтингового агентства.

Эксперты также опасаются сохранения напряженных отношений между Китаем, крупнейшим торговым партнером для большинства азиатских стран, и Соединенными Штатами, также важным партнером для государств региона.