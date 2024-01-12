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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Глава ФРБ Кливленда считает, что в марте будет еще рано снижать ставку ФРС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Декабрьские данные о динамике потребительских цен в США показывают, что Федеральной резервной системе еще "есть над чем поработать", и говорить о снижении базовой процентной ставки в марте рано, заявила Bloomberg TV президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"По моим оценкам, март - это, возможно, слишком рано для уменьшения ставки, поскольку нам необходимо больше данных, - сказала она. - Я полагаю, что декабрьский отчет по инфляции показывает, что Федрезерву еще есть над чем поработать, и эта работа потребует ограничительной денежно-кредитной политики".

По словам Местер, ФРС будет обсуждать снижение ставки, когда будет уверена в устойчивом движении инфляции к целевому уровню в 2%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в декабре ускорились до 3,4% в годовом выражении против 3,1% в ноябре, сообщило Минтруда. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 3,2%. Базовая инфляция (индекс Core CPI) в США в прошлом месяце замедлилась до 3,9% с 4%, тогда как аналитики ждали ее ослабления до 3,8%.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что декабрьское ускорение инфляции в США было ожидаемым, и дал понять, что ждет больше свидетельств движения инфляции к целевому уровню американского ЦБ.

"Чего я жду, так это убедительных сигналов возврата инфляции к целевому показателю", - сказал Баркин, не став делать прогнозы относительно возможного изменения ставки ФРС в марте.

И Местер, и Баркин имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2024 году.

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