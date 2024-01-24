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Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайские власти ограничивают доступ к фондам, инвестирующим в торгуемые за пределами материкового Китая ценные бумаги, пишет Financial Times.

Власти опасаются, что резкий рост популярности ориентированных на зарубежные рынки фондов среди розничных инвесторов усилит отток капитала, отмечает газета. В августе минувшего года она сообщала, что крупнейшие управляющие компании КНР почти выбрали государственные квоты на иностранные инвестиции.

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К настоящему времени некоторые фонды уже выбрали свои квоты, другие получили от китайских регуляторов указание замедлить или прекратить продажи своих паев, по данным FT.

Около трети фондов, вкладывающих в зарубежные ценные бумаги в рамках китайской программы Qualified Domestic Institutional Investor (QDII), на которую не распространяются жесткие меры контроля за выводом капитала, приостановили или ограничили продажи своих инструментов розничным инвесторам для поддержания стабильной деятельности и защиты интересов инвесторов, согласно публичным заявлениям этих фондов.

Регуляторы также попросили ряд брокерских компаний, продающих инструменты фондов розничным инвесторам через программу QDII, приостановить сделки с паями ETF, привязанных к индексам MSCI USA 50, Nasdaq 100 и Nikkei 225, на фоне "аномальной торговой активности".

Программа QDII – единственный законный способ для китайских розничных инвесторов вкладывать в иностранные акции и облигации.

Китай
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