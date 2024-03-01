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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

General Electric выделит GE Vernova ко 2 апреля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров General Electric Co. (GE) одобрил выделение в самостоятельную компанию подразделения GE Vernova, поставщика решений для энергетики.

Акции новой компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с тикером "GEV" со 2 апреля 2024 года, говорится в пресс-релизе GE.

GE Vernova объединяет энергетические активы GE, в том числе, операции в сфере возобновляемых источников энергии.

Акции GE Vernova будут полностью распределены среди акционеров GE (из расчета 1 бумага GE Vernova на 4 акции GE), отмечается в пресс-релизе.

После выделения этого бизнеса GE будет переименована в GE Aerospace, акции компании продолжат торговаться на NYSE с тикером "GE".

General Electric объявила о намерении разделить операции на три самостоятельные публичные компании в 2021 году. В начале 2023 года она завершила выделение бизнеса в сфере решений для медицины GE Healthcare.

Акции GE подорожали на 83% за последние 12 месяцев.

GE General Electric США GE Vernova
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