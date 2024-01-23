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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Суд отказал Балтзаводу в иске к финской Wartsila на 7,6 млн евро

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался удовлетворить иск АО "Балтийский завод" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) к финскому производителю судового энергетического оборудования Wartsila о взыскании 7,6 млн евро независимой гарантии по договорам поставки оборудования.

"В иске отказать полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Полный текст решения пока не опубликован.

В июне 2023 года суд прекратил производство по делу о взыскании с Wartsila в пользу "Балтзавода" указанной суммы, обосновав это тем, что "спор не подлежит рассмотрению в арбитражных судах РФ, возможность передачи дела в международный коммерческий арбитраж нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ не предусмотрена". Верфь подала апелляцию на решение суда первой инстанции, дело было возвращено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу. Тогда Wartsila направила кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, но кассационный суд оставил то решение в силе, поддержав возобновление дела.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

Петербург Балтзавод Wartsila
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