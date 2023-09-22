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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Суд удовлетворил иск "Адмиралтейских верфей" к Wartsila о взыскании 2,4 млн евро

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АО "Адмиралтейские верфи" к финскому производителю судового энергетического оборудования Wartsila на 2,377 млн евро, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Это решение суд принял 13 сентября, мотивировочная часть была опубликована 20 сентября.

Согласно материалам дела, речь идет о взыскании с Wartsila авансовых платежей по двум контрактам на поставку оборудования для двух рыболовных траулеров проекта СТ-192. В частности, предусматривалась поставка главных двигателей, пропульсивных комплексов и вспомогательных дизель-генераторов с сопутствующим вспомогательным оборудованием. Также Wartsila должна была провести шеф-монтажные и пусконаладочные работы, швартовые и заводские испытания оборудования.

В рамках заключенных контрактов "Адмиралтейские верфи" перечислили Wartsila аванс в размере 2,377 млн евро, из них 1,902 млн евро по первому контракту и 475 тысяч евро по второму.

Wartsila не поставила оборудование в сроки из-за введения западных санкций против России, а также не вернула в полном объеме полученный аванс.

Суд счел правомерным требование возврата уплаченных авансовых платежей и не увидел доказательств возврата суммы со стороны финской компании.

В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Балтийского завода" к Wartsila на 5,1 млн евро. Иск связан с отказом финской компании на фоне санкций поставить полный комплект оборудования, необходимый для строящихся атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". В частности, речь в нем шла о дейдвудном устройстве и дизель-генераторах. Wartsila обратилась с жалобой в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, но суд оставил ее без удовлетворения.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, исполнение заказов и участие в торгах в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Впоследствии компания заявила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, производством двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

АО "Адмиралтейские верфи" входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК).

Wartsila Адмиралтейские верфи ОСК Финляндия
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