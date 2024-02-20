Суд в РФ запретил Wartsila инициировать спор с "Балтзаводом" в финском арбитраже

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление АО "Балтийский завод" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) к финскому производителю судового энергетического оборудования Wartsila о запрете инициировать или продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Полный текст решения пока не опубликован.

Как сообщалось, в январе 2024 года российский суд отказался удовлетворить иск "Балтзавода" к Wartsila о взыскании 7,6 млн евро независимой гарантии по договорам поставки оборудования.

До этого, в июне 2023 года, суд прекратил производство по данному делу, обосновав это тем, что "спор не подлежит рассмотрению в арбитражных судах РФ, возможность передачи дела в международный коммерческий арбитраж нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ не предусмотрена". Верфь подала апелляцию на решение суда первой инстанции, дело было возвращено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу. Wartsila со своей стороны направила кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, но кассационный суд оставил то решение в силе, поддержав возобновление дела.

При этом в мае 2023 года суд удовлетворил иск "Балтзавода" к Wartsila на 5,1 млн евро за недопоставку оборудования из-за санкций.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.