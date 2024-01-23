Аналитики банка SEB ухудшили прогнозы для экономик Эстонии и Латвии на 2024 год

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Эстония в 2024 году единственная среди трех стран Балтии продолжит переживать экономический спад, ВВП Литвы и Латвии продемонстрируют рост, но он не будет превышать 1,5-2%, говорится в январском прогнозе банка SEB - Nordic Outlook.

Литва

SEB оценивает спад ВВП Литвы в 2023 году на уровне 0,2%. Прогноз на 2024 год, как и ранее, предполагает экономический рост на 1,5%, а на 2025 год - на 2,8%.

Инфляция, по мнению аналитиков банка, в этом году резко снизится - до 2% с 8,7% в прошлом. А в будущем году цены вырастут немного больше - на 2,7%.

Потребление литовских домашних хозяйств и экспорт заметно упали в прошлом году. Но ВВП в 2023 году частично из-за резкого роста инвестиций снизился лишь незначительно. "Мы прогнозируем стагнацию экономической активности в начале этого года и восстановление во второй половине, отчасти из-за роста потребления. Мы оставили наши прогнозы роста ВВП на 2024 и 2025 годы без изменений", - говорится в обзоре.

В отношении экспорта банк отмечает, что экспорт товаров сокращается, но экспорт услуг в Литве по-прежнему растет. Сокращение экспорта товаров в значительной степени связано с резким падением реэкспорта. Реэкспорт в государства Центральной Азии и Кавказа, согласно данным SEB, сократился, вернувшись почти к уровню до начала конфликта на Украине. Экспорт товаров литовского происхождения также снизился в 2023 году, но в последнее время ситуация стабилизируется.

"Прогнозируемые объемы заказов несколько улучшились, и производители указывают на некоторую стабилизацию производства в краткосрочной перспективе. Диверсификация продуктов и рынков помогает избежать более сильного сокращения экспорта", - отмечают аналитики банка.

Государственные инвестиции, поддерживаемые фондами ЕС по восстановлению и повышению устойчивости экономики (RRF), продолжат поддерживать литовскую экономику в этом году. Строительные компании, занятые в инфраструктурных проектах, полностью загружены, а вот в компаниях, работающих на рынках жилой и коммерческой недвижимости, ситуация совершенно иная. Наблюдается замедление капитальных вложений новых иностранных инвесторов, отчасти из-за возросших геополитических рисков.

Рост заработной платы в Литве в 2024 году, по прогнозам SEB, будет ниже 10%. По мере замедления инфляции покупательная способность домохозяйств значительно улучшится в этом году. "Наш прогноз - небольшой рост безработицы в 2024 году, но, учитывая рост реальной заработной платы, потребление будет расти. В отличие от многих западных экономик, доверие потребителей остается исторически высоким. Мы ожидаем, что коэффициент сбережений домашних хозяйств несколько возрастет в 2024 году. Поскольку большинство ипотечных кредитов имеют переменные процентные ставки, процентные расходы сейчас достигают своего пика и снизятся уже во второй половине 2024 года", - полагают аналитики банка.

Цены на жилье в стране избежали коррекции в 2023 году. Учитывая резкое повышение процентных ставок и низкую активность на рынке недвижимости, отсутствие серьезной коррекции является неожиданным. Если цены на жилье в 2024 году останутся на прежнем уровне, а процентные ставки упадут, это должно повысить доступность жилья и может поддержать рост цен на жилье в 2025 году.

Дефицит госбюджета Литвы резко возрастет в 2024 году (до 2,5% ВВП с 0,6% ВВП в 2023 году), поскольку правительство сосредоточится на увеличении доходов малоимущих и работников госсектора. Прошлогодняя попытка правительства повысить эффективность налоговой системы и перейти от налогообложения рабочей силы к налогообложению богатства и капитала провалилась. Еще одна краткосрочная задача - найти новые устойчивые источники финансирования увеличения расходов на оборону - может привести к повышению налогообложения, добавляет банк.

Латвия

Экономика Латвии, в 2023 году продемонстрировавшая спад на 0,4%, в 2024 году, согласно обновленным прогнозам SEB, вырастет на 2% (ранее ожидался рост на 2,2%), а в 2025 году рост ускорится до 2,7% (соответствует прежней оценке).

Инфляция в стране в текущем году значительно снизится - до 1,4% с 9% в 2023 году. В следующем году рост цен ускорится до 2,4%.

Экономика Латвии, по мнению аналитиков банка, останется в состоянии стагнации в начале 2024 года, но потом ситуация будет улучшаться. Сильный рост реальной заработной платы поддержит восстановление розничной торговли и услуг. Рост потребления домашних хозяйств станет ключевым фактором для экономики в 2024 году, а более низкие процентные ставки придадут ей дополнительный импульс. Цены на энергоносители и геополитическая нестабильность являются основным источником неопределенности и рисков.

Экспорт и обрабатывающая промышленность по-прежнему сталкиваются с проблемами. Латвийский экспорт, отмечает SEB, выиграет от улучшения мирового спроса и снижения процентных ставок, но банк не видит причин ждать быстрого прогресса в таких важных для страны секторах, как производство изделий из древесины, поскольку жилищное строительство на основных экспортных рынках по-прежнему демонстрирует слабость. Таким образом, восстановление обрабатывающей промышленности может оставаться медленным в течение всего 2024 года. Перспективы экспорта услуг лучше, однако из-за конфликта на Украине и санкций в отношении торговли с Россией давление на транзитную торговлю и экспорт продолжится. Неблагоприятные погодные условия могут оказать влияние, но аналитики банка ожидают увеличения сельхозпроизводства в этом году. Повышение уверенности домохозяйств и компаний поддержит сектор недвижимости и финансовый сектор.

Согласно госбюджету Латвии, в 2024 году ожидается привлечение рекордно большого объема средств ЕС - 1,6 млрд евро. Значительная доля инвестиций будет приходиться на строительный сектор, причем наиболее крупные инвестиции планируются в проекты по смягчению последствий изменения климата: в общественный транспорт, модернизацию электросетей и повышение энергоэффективности зданий. Средства также будут выделены на развитие региональной инфраструктуры, продвижение бизнеса и инноваций, а также строительство жилья с низкой арендной платой.

Устойчивый рост реальной заработной платы продолжится. Рост заработной платы на 11,5% в 2023 году был несколько выше, чем ожидалось, но в этом году темпы роста упадут примерно до 8%, хотя устойчивый рост реальной заработной платы продолжится по мере снижения инфляции. Снижение инфляции в основном обусловлено падением цен на энергоносители, но этот эффект будет постепенно ослабевать. Цены на продукты питания в Латвии, по прогнозам банка, должны стать более стабильными, а в некоторых случаях они даже могут снизиться. Инфляционное давление в сфере услуг останется стабильным из-за роста расходов на заработную плату.

Нехватка рабочей силы по-прежнему является проблемой для латвийских компаний. В третьем квартале 2023 года безработица увеличилась на 0,1 процентного пункта по сравнению со вторым кварталом и достигла 6,5%. Из-за отраслевых проблем SEB ожидает кратковременного и ограниченного роста безработицы в будущем. С учетом сезонных колебаний, безработица составит в среднем 6,5% в этом году и снизится до 6,4% в 2025 году.

Согласно утвержденному парламентом трехлетнему бюджету, приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение. Расходы на оборону достигнут 2,4% ВВП в 2024 году. SEB ожидает, что дефицит бюджета в этом году составит 2,8% ВВП, а государственный долг - 41% ВВП.

Эстония

SEB ухудшил прогноз для экономики Эстонии в 2024 году и теперь ждет снижения ВВП на 0,5%, тогда как еще в ноябре ожидал роста на 0,4%. В минувшем году спад составил 3,4%. Оживления в эстонской экономике, по мнению аналитиков банка, стоит ждать только в 2025 году - ВВП вырастет на 3,5%.

Оценка инфляции в стране в 2023 году снижена до 9,1% (ноябрьский прогноз - 9,5%). Прогноз роста цен на текущий год понижен до 3,8% (ранее - 4,5%), на будущий - подтвержден на уровне 2,5%.

Экономика Эстонии в значительной степени зависит от спроса со стороны стран Северной Европы, особенно Финляндии и Швеции. Поскольку экономики последних находятся в состоянии спада, значительная часть производственного сектора Эстонии остается без заказов. Однако спад в торговле носит более широкий характер. Экспорт на многие другие рынки тоже сократился, причем значительно. По оценкам аналитиков банка, эстонский экспорт снизится еще на 1% в 2024 году, за которым последует 5%-й рост в 2025 году по мере улучшения ситуации в мировой экономике.

Сокращение экспорта также влияет на рынок труда, поскольку обрабатывающая промышленность остается в Эстонии крупнейшим работодателем. Занятость снижается с конца лета 2023 года, но она сократилась гораздо меньше, чем ожидалось, учитывая спад промышленного производства. В последние годы нехватка рабочей силы стала серьезной проблемой для бизнеса. Таким образом, работодатели не желают быстро вносить коррективы, надеясь, что спрос скоро восстановится. Однако представляется маловероятным, что нынешний уровень занятости удастся сохранить. В сфере услуг по-прежнему существует множество вакансий, но из-за географического несоответствия лишь немногие из тех, кто работает на производстве, или безработных могут занять эти рабочие места. Средний уровень безработицы в Эстонии, по оценкам SEB, увеличится до 8,7% в 2024 году и снизится до 7,5% в 2025 году. Рост заработной платы замедлится, но останется выше 6% в течение 2024-2025 годов. "Таким образом, реальная заработная плата снова растет уверенными темпами, поддерживая потребление домашних хозяйств", - отмечается в обзоре.

Инвестиции в бизнес-сектор Эстонии сохраняются на довольно хорошем уровне, несмотря на рост процентных ставок. То же самое касается нового кредитования, которое остается стабильным, несмотря на значительно более низкий спрос на финансирование недвижимости. Ожидаемое снижение процентных ставок поможет поддержать инвестиции, хотя незначительного их падения по сравнению с прежними высокими уровнями будет трудно избежать, считают аналитики банка.

В отличие от ситуации в скандинавских странах, ценам на жилье в Эстонии удалось избежать снижения. В четвертом квартале 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартире была на 4,6% выше, чем в четвертом квартале 2022 года. Без более существенного ухудшения ситуации на рынке труда уровень цен на жилье, вероятно, останется на прежнем уровне в 2024 году. Однако девелоперы стали пессимистично относиться к перспективам рынка. Это приведет к значительному снижению строительной активности. Определенную поддержку строительному сектору оказывают инвестиции государственного сектора в транспортную и оборонную инфраструктуру.

Эстонское правительство смягчило свой ранее "ястребиный" тон в отношении государственных финансов. Сейчас оно намекает, что может отложить повышение некоторых налогов, запланированное на 2025 год, и вместо этого увеличить заимствования для финансирования дефицита бюджета. Пока не обнародовано никаких подробных планов. SEB ожидает, что дефицит бюджета Эстонии составит 3,5% ВВП в 2024 году, государственный долг при этом увеличится до 22% ВВП.