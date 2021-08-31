Ущерб Литвы от потери транзита белорусских грузов может составить до 0,5% ВВП

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Транзит белорусских калийных удобрений через Литву, скорее всего, прекратится в декабре 2021 года с началом действий санкций США против "Беларуськалия", потеря этого груза может оказать эффект на экономику Литвы в размере до 0,3% ВВП.

Такой прогноз приводится в опубликованном во вторник аналитическом обзоре Nordic Outlook, подготовленном банком SEB.

Аналитики SEB отмечают, что санкции ЕС в отношении Белоруссии пока что оказали очень незначительное влияние на экономику Литвы. Более сильный эффект ожидается от санкций США.

"Транзит и перевалка белорусских калийных удобрений, скорее всего, завершатся в декабре, что приведет к резкому падению экспорта железнодорожных и погрузочно-разгрузочных услуг. По оценкам, потеря этого груза может повлиять на экономику Литвы в размере до 0,3% ВВП. Напряженность в отношениях с Белоруссией продолжает расти, и возможны дальнейшие негативные экономические последствия", - говорится в обзоре.

В свою очередь Swedbank в своем недавнем обзоре Swedbank Economic Outlook оценил возможное негативное влияние потерь белорусских грузов на литовский экспорт услуг в 0,3-0,5% ВВП. "Однако могут быть некоторые небольшие положительные побочные эффекты, такие как сокращение контрабанды сигарет из Белоруссии", - говорится в обзоре Swedbank.

Swedbank напоминает, что подпавший под американские санкции "Беларуськалий" экспортирует большую часть продукции посредством литовских железных дорог и портов. Около 20% всех грузов, перевозимых железными дорогами Литвы, приходится на хлоркалий от "Беларуськалия". Кроме того, почти треть всех грузов в портах Литвы составляет продукция из Белоруссии, большая часть которой – калийные удобрения.

Окончательная судьба белорусского транзита через Литву не ясна, фактически ситуация находится в руках банков, считает министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Хотя санкции США напрямую не касаются литовских компаний, роль банков в обеспечении операций является существенной. Услуги оказываются тогда, когда за них можно рассчитаться –такова логика бизнеса", - сказал Скуодис агентству BNS.

"Поэтому сегодня можно сказать, что груз может отправляться до тех пор, пока финансовые структуры разрешают производить расчеты по действующим договорам", - добавил он.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии

Санкции США напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза. Однако обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с подпавшими под американские санкции компаниями. Кроме того, в связи с возможным ущербом репутации от связей с подсанкционными компаниями избавляются и их партнеры. Однако своеобразная "серая зона" остается в сфере трактовки санкций, если за услуги будет рассчитываться не подпавшая под санкции компания.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии осуществляет "Белорусская калийная компания" (БКК). Непосредственно "Беларуськалий" не занимается поставками хлоркалия на внешние рынки. Доля "Беларуськалия" в БКК меньше контрольной и составляет 48%, госмонополисту "Белорусская железная дорога" принадлежит 42% акций трейдера, государственной страховой компании "Белэксимгарант" - 10%.

Между тем, литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai, поставляющая белорусские удобрения в Клайпейдский порт, сообщала BNS, что за ее услуги рассчитывается сам "Беларуськалий".

Скуодис и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердили, что литовский SEB bankas (входит в банковскую группу SEB) уже информировал литовскую компанию о том, что не будет осуществлять операции с подпавшими под санкции компаниями.

"SEB bankas, обслуживающий договор "Беларуськалия" и Lietuvos gelezinkeliai, информировал, что не будет осуществлять никаких операций с белорусскими компаниями, в отношении которых применяются санкции США", - сообщил BNS Дубаускас.

SEB, со своей стороны, не предоставляет информацию о клиентах из соображений конфиденциальности.

Прочие банки отказываются комментировать ситуацию, однако подчеркивают, что соблюдают международные санкции и каждый подобный случай оценивают индивидуально. Представители банков дали понять, что в таких случаях, как с "Беларуськалием" и БКК, больше учитывается конечный выгодоприобретатель.

Скуодис ранее заявлял, что продукция "Беларуськалия" не будет транспортироваться через Литву с декабря. Белорусские грузы составляют более 32% совокупного оборота Клайпедского порта.

Санкции США

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении производителя калийных удобрений "Беларуськалий", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране.

Санкции в отношении "Беларуськалия" введены под предлогом того, что компания является одним из крупнейших госпредприятий Белоруссии и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став "источником незаконного богатства для режима".

Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено четыре месяца. При этом предусмотрен запрет на заключение новых контрактов на покупку продукции у предприятия. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы.

Санкции ЕС

Ранее пакет санкций ввел Евросоюз. Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Между тем, санкции ЕС не распространяются на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий 60-61%, который используется для внесения в почву и производства сложных удобрений.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в республике, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.