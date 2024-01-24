Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Производитель Huggies слабо увеличил чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в четвертом квартале 2023 года зафиксировал незначительный рост чистой прибыли и выручки, что разочаровало инвесторов и привело к снижению акций компании.

Как сообщается в пресс-релизе Kimberly-Clark, ее чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась до $510 млн по сравнению с $507 млн за аналогичный период предыдущего года, показатель в расчете на акцию не изменился и составил $1,50 на бумагу.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,51 на акцию.

Квартальная выручка повысилась до $4,97 млрд с $4,96 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,54 на акцию при выручке в $4,99 млрд.

Компания ожидает, что ее выручка в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году вырастет на 1-6% (low-to-mid single digit percentage rate), а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 7-9%.

Совет директоров компании рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 3,4%, до $1,22 на акцию с $1,18 на бумагу. После повышения дивидендная доходность акций Kimberly-Clark составит около 3,91%, исходя из котировок на закрытие торгов во вторник. Выплаты начнутся 2 апреля, реестр акционеров закрывается 8 марта.

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов в среду снижаются на 4,2%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 5,2% и сейчас составляет около $41,3 млрд.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная почти 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В подразделениях компании в 63 странах работают порядка 46 тыс. сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.

Kimberly-Clark Huggies
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз РФ сообщил о сборе в 2023 г. 147 млн т зерна с учетом новых регионов

FT сообщила, что от Apple ждут скорого проведения M&A-сделки в сфере ИИ

FT сообщила, что от Apple ждут скорого проведения M&A-сделки в сфере ИИ

"Эльгауголь" в 2023 году увеличила добычу угля на 30%

"Эльгауголь" в 2023 году увеличила добычу угля на 30%

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Суд признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });