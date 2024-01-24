Производитель Huggies слабо увеличил чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в четвертом квартале 2023 года зафиксировал незначительный рост чистой прибыли и выручки, что разочаровало инвесторов и привело к снижению акций компании.

Как сообщается в пресс-релизе Kimberly-Clark, ее чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась до $510 млн по сравнению с $507 млн за аналогичный период предыдущего года, показатель в расчете на акцию не изменился и составил $1,50 на бумагу.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,51 на акцию.

Квартальная выручка повысилась до $4,97 млрд с $4,96 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,54 на акцию при выручке в $4,99 млрд.

Компания ожидает, что ее выручка в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году вырастет на 1-6% (low-to-mid single digit percentage rate), а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 7-9%.

Совет директоров компании рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 3,4%, до $1,22 на акцию с $1,18 на бумагу. После повышения дивидендная доходность акций Kimberly-Clark составит около 3,91%, исходя из котировок на закрытие торгов во вторник. Выплаты начнутся 2 апреля, реестр акционеров закрывается 8 марта.

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов в среду снижаются на 4,2%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 5,2% и сейчас составляет около $41,3 млрд.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная почти 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В подразделениях компании в 63 странах работают порядка 46 тыс. сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.