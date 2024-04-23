Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Kimberly-Clark увеличила квартальную чистую прибыль на 14%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в первом квартале 2024 года зафиксировал 14%-ный рост чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки.

Чистая прибыль компании в январе-марте увеличилась до $647 млн с $566 млн годом ранее, показатель в расчете на акцию вырос до $1,91 с $1,67.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,01 на акцию.

Квартальная выручка сократилась до $5,15 млрд с $5,2 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,63 на акцию при выручке в $5,08 млрд.

Компания теперь ожидает, что ее выручка в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году вырастет на 4-6% (mid-single digits), а не 1-6% (low-to-mid single digit), как прогнозировалось ранее. Подъем скорректированной прибыли в расчете на акцию ожидается на уровне 13-14% (low-teens) вместо 7-9% (high-single-digit).

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 3,9%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В компании работают порядка 44 тысячи сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.

Kimberly-Clark США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

"Интер РАО" в течение полугода выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

Компании ЕС не смогут предоставлять профуслуги своим "дочкам" в России с июня

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию

По иску к бывшим владельцам ЧЭМК завершены 8 исполнительных производств из 11

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });