Kimberly-Clark увеличила квартальную чистую прибыль на 14%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в первом квартале 2024 года зафиксировал 14%-ный рост чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки.

Чистая прибыль компании в январе-марте увеличилась до $647 млн с $566 млн годом ранее, показатель в расчете на акцию вырос до $1,91 с $1,67.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,01 на акцию.

Квартальная выручка сократилась до $5,15 млрд с $5,2 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,63 на акцию при выручке в $5,08 млрд.

Компания теперь ожидает, что ее выручка в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году вырастет на 4-6% (mid-single digits), а не 1-6% (low-to-mid single digit), как прогнозировалось ранее. Подъем скорректированной прибыли в расчете на акцию ожидается на уровне 13-14% (low-teens) вместо 7-9% (high-single-digit).

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 3,9%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В компании работают порядка 44 тысячи сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.