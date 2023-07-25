Производитель Huggies во II квартале сократил чистую прибыль более чем вчетверо

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. во втором квартале сократил чистую прибыль более чем вчетверо, но выручка и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $102 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с $437 млн, или $1,29 на акцию, полученными за тот же период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $1,65 на акцию.

Выручка выросла на 1% и достигла $5,134 млрд. Органический рост продаж составил 5%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,48 на акцию при выручке в $5,126 млрд.

Компания также повысила годовые прогнозы органического роста продаж до 3-5% с 2-4% и темпов увеличения прибыли на акцию без учета разовых факторов до 10-14% с 6-10%.

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 1%. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 5,28% (до $46,27 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 10,1%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Штат компании насчитывает порядка 45 тыс. человек. Наиболее известными торговыми марками корпорации являются Huggies, Kleenex и Kotex, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.