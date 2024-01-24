Путешествия по России подорожают на 12-15% из-за роста зарплат в туротрасли

Так же туры подорожали и в 2023 году, основной фактор роста - увеличение зарплат персонала в туризме

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стоимость туров по России в 2023 году выросла на 12-15% из-за инфляции и роста зарплат в туристической отрасли, в 2024 году цены подрастут примерно на столько же, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Инфляция - часть экономики, она коснулась, конечно, и туристического сектора. Основной фактор роста - это рост зарплат персонала в туризме. Это хорошо для работников отелей, для туроператорских компаний. Но это сразу приводит к росту цен на продажи. Какого-то выхода локального мы здесь не видим. Замедлится инфляция в стране - замедлится рост цен в туризме", - сказал он на пресс-брифинге АТОР.

2023 год он назвал успешным для внутреннего туризма, более 50% всех турпоездок по России обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров.

По данным АТОР, турпоток по России в 2023 году вырос на 20%, до 80 млн поездок. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что число турпоездок россиян по стране в прошлом году превысило допандемийные показатели и составило 75 млн.

Эксперт рассказал и о росте доли автотуристов среди путешествующих по России.

"Впервые около 50% туристов перемещались к месту отдыха на личном автомобиле. Причина не только в закрытых аэропортах юга, но и мы видим, что даже регионы, которые летают, тоже наращивают поток автотуристов. Возможно, туристам это просто удобнее: такая поездка экономит десятки тысяч рублей на самолете или на поезде", - заключил он.