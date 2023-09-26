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Туроператоры рекомендовали бронировать зимние туры до конца октября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры рекомендуют туристам покупать зимние туры по акциям раннего бронирования, поскольку дальше ожидается серьезное повышение цен, а также возможна нехватка мест в качественных отелях, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как отметили в РСТ, сейчас глубина бронирований на выездном рынке составляет не более 2-3 недель.

"Это вызвано, прежде всего, общей нестабильностью. В последнее время ситуация усугубилась скачками курсов валюты. Между тем, в октябре заканчиваются акции раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше все начнет дорожать, так как для большинства дальних направлений зима - высокий сезон. Кроме того, уже активно начали путешествовать китайские туристы и возможны проблемы с местами", - сказал на пресс-конференции в Москве вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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По словам эксперта, цена зимней поездки будет зависеть от курса валют.

"Мы не знаем, какой будет курс завтра, а тем более к Новому году. Если в прошлом году за тур стоимостью тысячу долларов надо было отдать 60 тысяч рублей, то сейчас - 95-105 тысяч. В целом, в зависимости от страны, повышение стоимости тура в летнем сезоне-2023 составило 10-20% и даже 30%. Это вызвано, в том числе инфляцией во многих странах. Плюс на российском рынке примерно на 40-45% подорожал авиакеросин и, соответственно, авиабилеты. Но пакетные туры не выросли в цене в такой же пропорции, потому что у туроператоров есть специальные цены от гостиниц и авиакомпаний. Поэтому раннее бронирование поездки у турфирм оказывается очень выгодным", - пояснил Горин.

Он также рекомендовал россиянам, которые хотят сэкономить на зимнем отдыхе, выбирать заезды не в высокий, а в средний сезон, например, 15-20 декабря или после новогодних праздников 9 января.

Горин напомнил, что минувшим летом сложилась уникальная ситуация, когда по стоимости недельного пакетного тура в Турцию можно было отдохнуть на Кубе, в Таиланде и даже дешевле и дольше - в Арабских Эмиратах. Эксперт рекомендует обратить внимание на эти направления, которые, к тому же, считаются традиционно зимними. Также есть Венесуэла, Сейшелы, Мальдивы. "Аэрофлот" до конца года планирует прямые рейсы на китайский курортный остров Хайнань.

РСТ
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