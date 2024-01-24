Продажи туров по России по акциям раннего бронирования выросли на 50% в январе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Январь может стать рекордным месяцем по продажам туров по России в 2024 году, по сравнению с 2023 годом рост составил 50%, сообщил на пресс-брифинге вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"По раннему бронированию спрос очень хороший. Январь, наверное, будет лучшим месяцем в году. 5-10 лет назад мы в январе продавали немножко, в феврале - чуть больше и на максимумы выходили к середине июня - началу июля. Этот год складывается так, что в январе мы покажем максимальные объемы. Рост к 2023 году - плюс 50%", - сказал он.

Он добавил, что такой рост продаж туров не может сохраняться весь год, потому что отельная база в стране ограничена.

"Рост замедлится, и мы ожидаем, что хорошим результатом на нашем рынке будет плюс 10-15% к 2023 году. Соответственно доля организованного рынка составит 44-46 млн поездок по итогам 2024 года", - сказал эксперт.

По его словам, структура спроса с годами почти не меняется: доля пляжного отдыха составляет 50%, экскурсионные поездки - 30%, медицинский и активный туризм - по 10% соответственно.