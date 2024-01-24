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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Финансировать опорную инфраструктуру северного завоза будут из федерального бюджета

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Развитие и поддержание объектов опорной инфраструктуры северного завоза с 2026 года будет финансироваться федеральным бюджетом, а не регионами и муниципалитетами, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Дне Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия".

Он напомнил, что в 2023 году был принят федеральный закон "О северном завозе", который призван сделать более эффективной доставку товаров в труднодоступные удаленные районы Севера.

"В ближайшие два года все новации закона будут внедрены. И важнейшая вещь - сейчас в правительстве на финальном этапе согласования тысячестраничный документ, который определяет опорную инфраструктуру северного завоза. Решено, что поддержание развития этой инфраструктуры с 2026 года на 100% должно проводиться за счет федеральных средств. Нельзя оставлять эту заботу на плечах даже не всегда регионов, а муниципалитетов. Это стратегическое решение. Опорная инфраструктура северного завоза будет делом федерального правительства", - сказал он.

Алексей Чекунков Минвостокразвития Северный завоз
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