Потребность регионов в обеспечении северного завоза составляет 30-40 млрд рублей на 2 года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Потребность российских регионов при обеспечении северного завоза составляет 30-40 млрд рубдей на двухлетний период, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на Международном Арктическом форуме в Мурманске на сессии, посвященной проблемам северного завоза.

По его словам, для регионов остро стоит вопрос бюджетных кредитов для северного завоза.

"Бюджетные кредиты являются важнейшей мерой поддержки устойчивого и бесперебойного снабжения северных территорий. Сейчас в условиях высокой ставки рефинансирования, возросших цен на топливо и транспортно-логистические услуги именно они могут и должны стабилизировать цены на поставляемую продукцию, а это, я считаю, ключевая цель принятого нами федерального закона (о северном завозе - ИФ). Сразу хочу отметить, что потребность в бюджетных кредитах находит понимание практически у всех. Но есть расхождения в предлагаемых механизмах их предоставления", - сказал Харитонов.

Регионы указывают, во-первых, на необходимость введения увеличенных сроков погашения казначейских кредитов на северный завоз или установление отдельных лимитов бюджетных кредитов на закупку и доставку грузов северного завоза на срок не менее двух лет, продолжил депутат. Во-вторых, регионы предлагают обеспечить возможность предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам на закупку и доставку грузов северного завоза в рамках одного субъекта Федерации.

"Минфин полагает необходимым осуществлять финансовую поддержку с помощью казначейских кредитов на северный завоз, а также за счет средств бюджетов субъектов. Но в тоже время считает, что к вопросу выдачи бюджетных кредитов на северный завоз на срок не менее двух лет следует вернуться по итогам анализа результатов по использованию казначейских кредитов в 2025 году. Проведенный нами анализ применения закона "О северном завозе" показал, что уже сейчас в ряде регионов есть задолженность перед некоторыми участниками северного завоза", - подчеркнул Харитонов.

При северном завозе есть специфика, связанная с особенностями навигационного периода, и эти кредиты не могут закрываться одним годом, пояснил он. "Участники северного завоза готовы возместить полученную помощь только по итогам реализации продукции, то есть к следующему году, в начале новой навигации. Смогут ли решить данную задачу казначейские кредиты, это большой вопрос. Особенно в текущих экономических условиях, когда существенно возросла стоимость заемного финансирования" - добавил Харитонов.

Также глава комитета отметил, что реализация закона "О северном завозе" по итогам навигационного периода 2024 года выявила ряд вопросов, требующих решения. Это, в частности, вопросы доступности ледокольного сопровождения судов с грузами северного завоза, повышение стоимости фрахта для товаров. "А как мы тогда выполним ключевое обещание перед гражданами по снижению цен на товары северного завоза? Поэтому мы ждем дополнительных решений по мерам влияния на цены и тарифы для населения. Ждем также формирования оптимальных логистических маршрутов доставки грузов, для их удешевления", - резюмировал Харитонов.