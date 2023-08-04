Путин подписал закон о северном завозе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий процедуру северного завоза. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон о северном завозе был принят Госдумой 20 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Документ, в частности, ранжирует грузы северного завоза. Так, к первой категории предлагается отнести те из них, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары народного потребления первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Ко второй категории относятся грузы для государственных и муниципальных нужд (за исключением грузов первой категории).

Федеральный координатор северного завоза (его назначит правительство; предполагается, что это будет Минвостокразвития) будет определять ежегодную потребность в грузах северного завоза на трехлетний период, а также их номенклатуру и объем, условия договоров. Перечень территорий северного завоза определит правительство РФ на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Планируется создание единого морского оператора северного завоза. Он обеспечит регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. По согласованию с федеральным координатором оператор будет утверждать маршрут и график движения судов. Основы ценообразования на услуги единого морского оператора северного завоза и правила регулирования тарифов на такие услуги определит правительство РФ.

Единый морской оператор северного завоза будет определяться правительством сроком на 15 лет. При этом оператор вправе проводить регулярные каботажные перевозки грузов как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

Дата начала деятельности единого морского оператора также прописана в законе - не позднее 1 января 2026 года.

Президент также подписал закон-спутник, по которому в Кодекс торгового мореплавания РФ вносится поправка, по которой при каботаже обеспечивается в первоочередном порядке перевозка грузов северного завоза первой и второй категорий. В Устав железнодорожного транспорта вносится аналогичная оговорка приоритета грузов для ж/д перевозок.

Кроме того, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, их финансирование планируется осуществлять с 2026 года в размере 100%. По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на содержание (ремонт, капитальный ремонт) данных объектов в 2026 году составят 7,4 млрд руб. Речь идет о внутренних водных путях, автомобильных дорогах, аэродромах, находящихся в федеральной собственности. Окончательный расчет будет возможен после утверждения правительством РФ полного перечня объектов, говорилось в пояснительных материалах.

Еще одна статья расходов закона - создание и эксплуатация федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз". Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на создание и эксплуатацию составляет 819,57 млн руб. (в том числе в 2024 г. - 176,27 млн руб., в 2025 г. - 314,11 млн руб., в 2026 г. - 329,19 млн руб.). После разработки и ввода в эксплуатацию затраты на обслуживание ФГИС составят 24,7 млн руб. ежегодно, сообщалось в пояснительных материалах.

Закон также предусматривает предоставление бюджетных кредитов для замещения коммерческого финансирования, привлекаемого юридическими лицами на закупку грузов жизнеобеспечения.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.