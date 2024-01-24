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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Росстат сообщил, что цены на яйца в РФ с 16 по 22 января снизились на 1,4%

Росстат сообщил, что цены на яйца в РФ с 16 по 22 января снизились на 1,4%
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 16 по 22 января снизились на 1,4%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, снижение, которое началось на предыдущей неделе (с 10 по 15 января) и составило 0,2%, существенно ускорилось.

Как сообщалось, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ в настоящее время поступают из Азербайджана, Белоруссии, Турции.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе снизились цены на мясо кур (на 0,8%), помидоры (на 0,4%), свинину (на 0,3%), сахар-песок и гречневую крупу (на 0,2%), сыры (на 0,1%).

В то же время сливочное масло и черный чай подорожали на 0,5%, баранина, творог и соль - на 0,4%, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, подсолнечное масло и водка - на 0,3%, говядина, колбасы, молоко, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука , хлеб, макаронные изделия - на 0,2%.

Росстат
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