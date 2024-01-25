Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Компания рассчитывает направить на выплаты не менее 25 рублей за акцию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson подтвердил планы того, что совет директоров сможет рекомендовать дивиденды по итогам 2023 года, сообщил президент и председатель совета директоров компании Рубен Арутюнян.

"Наши высокие финансовые результаты 2023 года - в частности, размер прибыли свыше 2,0 млрд рублей - позволяют подтвердить наши планы о рекомендации совету директоров ПАО HFG выплатить по итогам 2023 года дивиденды", - цитирует пресс-служба компании Арутюняна.

Компания рассчитывает направить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли и не менее 25 рублей на акцию.

"Ограничений по выплатам дивидендов нет, так как показатель долга к EBITDA по стандартам IFRS 16 составляет около 1,20 - при ограничивающем значении долга к EBITDA свыше 3,0", - отметил глава компании.