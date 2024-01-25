Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Компания рассчитывает направить на выплаты не менее 25 рублей за акцию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson подтвердил планы того, что совет директоров сможет рекомендовать дивиденды по итогам 2023 года, сообщил президент и председатель совета директоров компании Рубен Арутюнян.

"Наши высокие финансовые результаты 2023 года - в частности, размер прибыли свыше 2,0 млрд рублей - позволяют подтвердить наши планы о рекомендации совету директоров ПАО HFG выплатить по итогам 2023 года дивиденды", - цитирует пресс-служба компании Арутюняна.

Компания рассчитывает направить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли и не менее 25 рублей на акцию.

"Ограничений по выплатам дивидендов нет, так как показатель долга к EBITDA по стандартам IFRS 16 составляет около 1,20 - при ограничивающем значении долга к EBITDA свыше 3,0", - отметил глава компании.

Henderson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

Добыча природного газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%

Новак спрогнозировал рост экспорта трубопроводного газа за год до 108 млрд куб. м

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Российские рыбаки в 2023 году выловили рекордные 1,96 млн т минтая

Российские рыбаки в 2023 году выловили рекордные 1,96 млн т минтая

Рубль подрос к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн

Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на яйца четвертую неделю подряд

Росстат сообщил, что цены на яйца в РФ с 16 по 22 января снизились на 1,4%

Росстат сообщил, что цены на яйца в РФ с 16 по 22 января снизились на 1,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });