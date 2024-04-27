Ритейлер Henderson в 2023 году увеличил EBITDA на 36%, до 6,6 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") по итогам 2023 года увеличил EBITDA на 36%, до 6,6 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Чистая прибыль выросла на 28% и составила 2,4 млрд рублей.

Валовая прибыль продемонстрировала рост на 37%, достигнув 11,63 млрд рублей.

Годовая выручка составила 16,8 млрд рублей (рост на 35%).

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 160 собственными салонами моды в 64 городах). Также компания открыла два магазина в Армении. В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже, в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float по результатам сделки составил 13,9%.