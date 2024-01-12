Годовая выручка Henderson выросла на 35% - до 16,8 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" - ООО "Тами и Ко" - в 2023 году получила выручку в 16,8 млрд рублей, что на 35% превышает показатель 2022 года.

В пресс-релизе Henderson отмечается, что это предварительные данные. Операционные показатели компания планирует раскрыть 25 января.

"Тами и Ко" объединяет все салоны сети магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами моды в 64 городах). Также компания открыла 2 магазина в Армении. В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже, в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float по результатам сделки составил 13,9%. В 2022 году выручка компании увеличилась на 30%, до 12,4 млрд рублей.