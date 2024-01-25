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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Добыча в РФ нефти с конденсатом в 2023 году упала менее чем на 1%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2023 году снизилась менее чем на 1% - примерно до 530 млн т, сообщил в авторской колонке журнала "Энергетическая политика" вице-премьер РФ Александр Новак.

"По оперативным данным, в 2023 году зафиксировано незначительное снижение - менее 1% - добычи нефти и газового конденсата (порядка 530 млн тонн), что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+", - сказал он.

"Координация усилий нефтедобывающих стран в рамках сделки способствует стабилизации соотношения спроса и предложения и формированию справедливой цены на нефть. На сегодняшний день действие соглашения продлено до конца текущего года", - добавил Новак.

По его словам, первичная переработка нефти возросла на 1,1% - до 274,9 млн т. Производство бензина увеличилось почти на 2,8% по сравнению с 2022 г. (до 43,8 млн т), дизельного топлива - на 3,4% (до 88 млн т).

Новак напомнил, что в прошлом году в результате роста мировых цен на нефть на внутреннем рынке наблюдались колебания стоимости топлива на бирже и в мелкооптовом сегменте. "Правительство РФ приняло как оперативные, так и системные меры. Был установлен временный запрет на вывоз из России бензина и дизельного топлива, введены заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты, увеличены нормативы биржевых продаж моторного топлива. Это позволило сохранить ценовую стабильность и доступность моторного топлива для граждан", - сказал вице-премьер.

По его словам, "сегодня ситуация стабильная, находится под постоянным контролем".

Для стимуляции сектора переработки нефти продолжается модернизация НПЗ. До 2028 года посредством механизма инвестиционных соглашений будет запущено 50 технологических установок по выпуску топлива. В результате исполнения соглашений производство автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса 5 увеличится почти на 4 млн т в год и 30 млн т в год соответственно.

С 2022 года заключены пять инвестиционных соглашений с производителями нефтегазохимической продукции о создании новых и модернизации действующих мощностей. Ввод новых объектов в рамках этих соглашений с 2022 по 2027 год позволит дополнительно инвестировать в нефтегазохимию порядка 800 млрд руб.

Выработка крупнотоннажных полимеров к 2025 г. увеличится до 9,9 млн т с 7 млн т в 2023 г. Помимо этого, доля углеводородов в качестве сырья для нефтехимии должна вырасти с 26,2% в 2023 г. до 35,2% к 2025 году, сказал вице-премьер.

В 2023 году в общей сложности было открыто 43 месторождения углеводородного сырья. Лидером стал Приволжский федеральный округ - 34 нефтяных и одно газоконденсатное месторождения. Также новые ресурсы были обнаружены в Республике Саха (Якутия), ХМАО, Иркутской и Томской областях и в Каспийском море. Суммарные запасы по ним составили 43,56 млн т нефти, 145,5 млрд куб. м газа, 24,5 млн т конденсата.

В промышленную эксплуатацию запущены три скважины Саузбашевского месторождения в Башкортостане. Впервые за 30 лет открыты новые залежи углеводородов на территории Чеченской Республики.

Александр Новак
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