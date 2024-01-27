Добыча нефти в РФ в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года, сообщил журналистам в субботу министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Недавно вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2023 году упала менее чем на 1% - до примерно 530 млн тонн. В 2022 году в России было добыто 535 млн тонн нефти с конденсатом.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2024 году добыча нефти в РФ прогнозируется на уровне 523 млн тонн в базовом варианте.