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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Швейцарского финрегулятора FINMA возглавит топ-менеджер из ЕЦБ Вальтер

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Штефан Вальтер возглавит швейцарскую Службу по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) с 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Вальтер с 2014 года занимал руководящие должности в Европейском центробанке, где он занимался мониторингом рисков в банковской отрасли еврозоны и надзором за системно значимыми финансовыми организациями.

До этого Вальтер работал в аудиторской компании Ernst & Young, был генеральным секретарем Базельского комитета по банковскому надзору и занимал различные посты в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Предыдущий руководитель швейцарского регулятора Урбан Ангерн покинул пост в конце сентября. Он возглавлял FINMA менее двух лет и сыграл ключевую роль в организации слияния двух крупнейших банков Швейцарии - Credit Suisse и UBS, а уволиться решил, по его словам, по состоянию здоровья.

Credit Suisse FINMA UBS ЕЦБ Швейцария Штефан Вальтер Урбан Ангерн
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