UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль благодаря покупке Credit Suisse

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал рекордную чистую прибыль во втором квартале 2023 года благодаря разовому доходу, полученному в результате приобретения Credit Suisse.

Как говорится в отчете UBS, обнародованном в четверг, чистая прибыль в апреле-июне составила $28,875 млрд, или $8,99 в расчете на акцию. Банк отразил в качестве разового дохода отрицательный гудвилл в размере $28,925 млрд, возникший в связи с тем, что стоимость приобретенных им активов Credit Suisse превысила цену сделки.

Годом ранее UBS зафиксировал чистую прибыль в размере $2,108 млрд, или $0,61 на акцию.

Доналоговая прибыль банка в апреле-июне увеличилась до $29,24 млрд по сравнению с $2,62 млрд годом ранее. Показатель без учета отрицательного гудвилла, а также расходов, связанных с интеграцией Credit Suisse в размере $830 млн, составил $1,144 млрд. UBS рассчитывает остаться на безубыточном уровне по этому показателю в третьем квартале.

Квартальная выручка UBS повысилась на 7%, до $9,54 млрд.

UBS закрыл сделку по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,4 млрд) в июне. Публикация отчета банка за второй квартал была отложена более чем на месяц.

В четверг UBS заявил, что намерен полностью интегрировать швейцарские операции Credit Suisse в 2024 году.

"UBS и Credit Suisse в Швейцарии будут работать отдельно до их юридического слияния в 2024 году. Бренд и операции Credit Suisse сохранятся до тех пор, пока мы не завершим миграцию клиентов в нашу систему, что мы рассчитываем сделать в 2025 году", - заявил главный исполнительный директор UBS Сержио Эрмотти.

Чистый приток активов в подразделение по управлению состояниями UBS в минувшем квартале составил $16 млрд - это второй из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Отток средств из подразделения wealth management Credit Suisse во втором квартале продолжился, но замедлился по сравнению с первым, а в июне был зафиксирован чистый приток активов, отмечается в отчете UBS.

Банк рассчитывает, что ежегодная экономия на расходах в результате сделки с Credit Suisse к концу 2026 года превысит $10 млрд.

Акции UBS прибавляют в цене 5,2% в ходе торгов в Цюрихе в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 35,5%.